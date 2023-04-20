İhlas Haber Ajansı

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Denizli'nin bayram trafiğinde akıcı yoğunluk

Denizli’de Ramazan Bayramı öncesi trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Denizli'de Ramazan Bayramı öncesi trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.


Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Ülke genelinde bir çok kentte trafik yoğunluğu artmaya başlarken, Denizli'de de akıcı yoğunluk sabahın erken saatlerinde yüzünü gösterdi. İzmir-Antalya-Muğla Karayolunda önlem alan ekipler, oluşabilecek kazaların önüne geçmek için sürücülere tedbirli olmalarını söyleyerek hız konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artmasının bekleyen ekipler, trafiğin akıcılığın sürmesi için faaliyetlerini devam ettiriyor.

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