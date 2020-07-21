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Denizli'nin Çal ilçesinde kurban satış yerleri denetlendi

Denizli’nin Çal ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurban satış yerleri denetlendi.

Denizli'nin Çal ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurban satış yerleri denetlendi.


Kurban Bayramı öncesinde Çal ilçesinde pandemi koşulları dikkate alınarak kurban satış yerleri denetlendi. Denetime, Çal Kaymakamı Selin Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan, İlçe Emniyet Amir Vekili Raşit Çetinkaya ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Çetiner katıldı. Denetim kapsamında kurbanlık havyan pazarlarında alınan tedbirlerin yerinde incelendiğini aktaran Kaymakam Sarı, halkın kurban döneminde hayvan alım ve satım yerlerinde daha sağlıklı bir bayram geçirmesi için çabaladıklarını belirtti.


Sarı, bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da kesimhane ve hayvan satış yerlerinde denetimlerin süreceğini söyledi.

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