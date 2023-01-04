Denizli'nin doğal güzellikleri Japonya'da sergilenmeye hak kazandı

yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel mirasını tanıtıcı fotoğraf sergileri "100. Yılında Türkiye Fotoğraf Sergisi" adı altında gerçekleştirilecek. Japonya'da farklı şehirlerde sergilenme hakkı elde eden fotoğraflar arasında Denizli'den 5 adet girdi.

2023 yılında TFSF ve Tokyo Büyükelçiliği ülkemizin kuruluşunun 100.yılı kutlamaları çerçevesinde ilki mart ayında olmak üzere Tokyo, Sapporo, Nagova, Osaka ve Hiroşima kentlerinde Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel mirasını tanıtıcı fotoğraf sergilerini "100. Yılında Türkiye Fotoğraf Sergisi" adı altında gerçekleştirilecek. Bu prestij sergilerde yer alacak fotoğraflarının seçimi için açılan başvuruya 566 kişi 2 bin 76 fotoğraf ile katıldı. Faruk Akbaş, Tansu Gürpınar, İzzet Keribar, Tayfun Kocaman ve Kaan Yılmaz'dan oluşan seçici kurul seçimlerini önce bağımsız puanlama sistemi ardından ikinci aşamada Sergi Küratörü Dr. Sefa Ulukan'nın da katılımı ile yapılan toplantıda 100 fotoğraf sergi için belirlendi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların içinden Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği Üyesinin 5 fotoğrafı Japonya'da farklı şehirlerde sergilenme hakkı elde etti. Murat İlhan'ın 2, Mehmet Çakır, Oğuz Miraç Sönmez ve Özge Aslankara'nın 1 adet fotoğrafı 2 bin 76 fotoğrafın içinden ilk 100'e girerek önemli bir başarı elde etti.