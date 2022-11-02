Denizli'nin Ekim ayı ihracat verilerinin açıklanması ile birlikte ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ““Yılın ilk 10 ayında ihracat artışımız devam ediyor. Özellikle 2022'nin ilk yarısındaki yükselişler bu tabloda önemli pay sahibi” dedi.

Denizli'nin Ekim ayı ihracat verileri açıklanması ardından ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ülkemiz ihracatının ekim ayında yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının yüzde 22,6 azalışla 326 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 15,4 azalışla 258 milyon dolar olduğunu belirtti. Denizli'nin Ekim ayı ihracat verileri açıklandı. Ocak-Ekim dönemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Memişoğlu, ihracat ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Denizli'nin son 12 aylık ihracatı ise 4,8 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor”

Avrupa ve ABD'deki talep zayıflığının piyasa oyuncuları tarafından güçlü bir şekilde hissedildiğini dile getiren Başkan Memişoğlu, “Yılın ilk 10 ayında ihracat artışımız devam ediyor. Özellikle 2022'nin ilk yarısındaki yükselişler bu tabloda önemli pay sahibi. Ocak-Ekim döneminde ülkemiz ihracatı yüzde 15,4 artışla 210 milyar dolar, ilimiz ihracatı yüzde 6,5 yükselişle 3 milyar 951 milyon dolar oldu. Denizli'nin son 12 aylık ihracatı ise 4,8 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Ocak-Ekim döneminde Denizli en yüksek ihracat gerçekleştiren 8. il oldu. Temmuz ayı ihracat verilerindeki değerlendirmelerimizde Avrupa ve ABD'de talep gerilemesinin başladığını, küresel gelişmeleri, resesyon beklentilerini ve paritedeki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamıştık. İhracatımız için çok önemli konumda bulunan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri sıkı para politikası uygulamaya devam ediyor. Bu ülkelerde enflasyon kontrol altına alınana kadar mevcut politikaların sürdürüleceği öngörülüyor. Mevcut faiz politikası ve enflasyonist baskı ilgili ülkelerdeki ekonomik daralmayı beraberinde getirdi. Tüketicilerin öncelikli tercihlerinin ise değiştiğini görüyoruz. Avrupa ve ABD'deki talep zayıflığı piyasa oyuncuları tarafından güçlü bir şekilde hissediliyor” şeklinde konuştu.

“Kasım ayında İstanbul'da gıda sektörüne yönelik düzenlenecek Helal Expo'da yerimizi alacağız”

Denizli İhracatçılar Birliği olarak sektördeki çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Başkan Memişoğlu, “Öte yandan yüksek enerji maliyetleri ve Euro/Dolar paritesindeki gelişmeler de ilimiz ve ülkemiz ihracatını etkilemeye devam ediyor. Ekim ayında ülkemiz için 1,5 milyar dolar olan paritenin olumsuz etkisi, Ocak-Ekim döneminde 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın kalan diliminde ihracatçı sektörlerimizin mevcut konjonktürden en az etkilenmeleri için Denizli İhracatçılar Birliği olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylül ayında İtalya'da doğal taş sektörüne yönelik düzenlenen Marmomac Fuarı'nda katılımcı olarak yerimizi aldık. Ekim ayında İzmir'de tekstil makineleri sektörüne yönelik bir alım heyeti programı gerçekleştirdik. Kasım ayı içerisinde kablo üreticilerimize Madrid'de sektörel ticaret heyeti programı düzenleyeceğiz. Yine Kasım ayında İstanbul'da gıda sektörüne yönelik düzenlenecek Helal Expo'da yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.