Denizli'nin en büyük içme suyu deposu inşa ediliyor

Denizli'nin en büyük içme suyu deposu olacak olan 10 bin metreküplük tesisin inşası için çalışmalarına başladı.

Denizli il merkezine yeterli su temini sağlamak için Çakmak Mahallesi'ne inşa edilecek olan 10 bin metreküplük içme suyu deposu inşaatının kazı çalışmalarında sona gelindi. İmalat çalışmalarına kısa sürede başlanması planlanan 56 milyon liralık dev proje ile 1 adet 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve terfi istasyonu inşa edilecek.