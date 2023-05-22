Denizli'nin en büyük sergisi açıldı

Kursiyer ve eser sayısının bir rekor olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Değerlerimiz sizlerin elleriyle geleceğe taşınacaktır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 53 farklı branşta verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 914 kursiyerin el emeği göz nuru 5 bin 250 adet eserinin yer aldığı 6. Karma Sergi açıldı. “Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla beğeniye sunulan sergi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk günden beri sadece klasik belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirmediklerini spor, sanat ve kültürle ilgili de pek çok yatırım yaptıklarını belirterek, "İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz gayret sarf etmeye devam ediyoruz” dedi.

“Bu bir rekor”

Hedeflediklerinin çok ötesine geçerek bin 914 kursiyere, 53 farklı branşta geleneksel Türk el sanatları eğitimleri verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “5 bin 250 adet eserle sergimizi açtık. Bu bir rekor. Öncelikle hanım kardeşlerim sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok çalışkan ve gayretlisiniz. Alın teriyle, göz nuruyla en üst seviyede eserler ortaya çıkarıyorsunuz. Beyefendi kursiyerlerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

26 Mayıs'a kadar gezilebilecek sergiye tüm vatandaşları davet eden Başkan Zolan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi, eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.