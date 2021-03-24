Denizli'nin en çok göç verdiği il İzmir oldu

Denizli'nin aldığı göç 22 bin 534 kişi olurken, verdiği göç sayısı ise 21 bin 370 olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Göç İstatistiklerini yayımladı. 31 Aralık 2020 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri ile 31 Aralık 2019 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak tanımlandı. Bu tanım gereği, göç eden nüfus 1 ve üzeri yaştaki nüfusu kapsamaktadır. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2019-2020 döneminde; Denizli iline diğer illerden 22 bin 534 kişi göç etti. Buna göre Denizli ilinin en çok göç aldığı il 2 bin 490 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u bin 947 kişi ile İzmir ve bin 907 kişi ile Aydın illerinden göç edenler izledi.

Denizli ilinin verdiği göç 21 bin 370 kişi

Denizli ilinden diğer illere 21 bin 370 kişi göç etti. Buna göre Denizli ilinin en çok göç verdiği il 2 bin 199 kişi (%10,29) ile İzmir oldu. İzmir'i, bin 917 kişi ile İstanbul ve bin 789 kişi ile Aydın illerine göç edenler izledi.

Denizli'nin net göçü bin 164, net göç hızı ise binde 1,12 oldu

Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanan net göç değeri Denizli için bin 164 olarak gerçekleşti. Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı değeri Denizli için binde 1,12 olurken, Denizli bu değerle Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 27. il oldu. Türkiye genelinde binde 20,84 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Tekirdağ olurken, binde -81,02 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Gümüşhane oldu.