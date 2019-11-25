İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'nin gizli güzelliği: ‘Güney Şelalesi'

DENİZLİ (İHA) – Doğası ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Birinci derece doğal sit alanı içinde yer alan Güney Şelalesi, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor.


Pamukkale, Laodikya, Hierapolis gibi tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlarıyla dikkat çeken Denizli, gizli kalan güzellikleri ile de gezi rotalarının ilk sırasında yer alıyor. Kent, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi şehirlere yakın olması sebebiyle gezginleri ve tatil severleri cezbediyor. Tarihi dokusuyla dikkat çekmesine rağmen, doğa tutkunlarının da ilk sırasında yer alıyor. Güney ilçesinde bulunan Güney Şelalesi, her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran gizli güzellikler arasında ilk sırayı çekiyor.



Birinci dereceden doğal sit alanı


Güney ilçesi Cinlere Mahallesi sınırları içinde yer alan şelale Denizli'ye 50, ilçeye ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Şelale'nin güneyinden Menderes Nehri geçiyor. Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan şelale, birinci dereceden doğal sit alanı. Suyunun kireçli olması sebebiyle, şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana geliyor. Gün doğumundan akşam saatlerine kadar fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Güney Şelalesi, zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlalarının oluşturduğu görüntüyle parmak ısırtıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.