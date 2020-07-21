Denizli'nin haber portalından tüm haberlere anında ulaşabilecek

25 yıldır medya içerisinde görev alan gazeteci Arif Zor, birçok medya kuruluşunda görev almasının ardından özel bir haber portalı kurarak 20 Temmuz 2020'de saat 20.20'de yayın hayatına başladı.

Denizli'de birçok medya kuruluşundan farklı olarak internet sitesi üzerinden haberler izlenebilecek, dinlenebilir ve okunabilir şekilde yayınlar mevcut olacak. Denizli Metropol haber portalı üzerinden her gün saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında haberler görüntülü olarak yayınlanacak. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları ise 21.00'de bir birinden farklı yayınlar sunulacak. Denizli Metropol isimli haber portalı kurucusu Arif Zor ve beraberindekiler 20 Temmuz 2020'de saat 20.20'de internet sitesini yayın hayatına başladı.

“Denizli'nin yeni bir medya düzenine ihtiyacı olduğunu gördük”

Kurucu Zor, son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından hayatın olmazsa olmaz dediğimiz akıllı telefon kullanımı artması üzerine medya hayatına farklılık yaratacağını belirtti. Zor, “Denizli'de birçok kurumda muhabir, editör ve yönetici olarak çalıştım. Klasik medya düzeninin sona erdiğini gördük ve bizde gazeteci arkadaşlarımla birlikte birikimlerimizi daha geniş kitlelere iletmek için çok farklı bir medya düzeni ile Denizli halkının karşısına çıkmaya ve denizlimetropol.com ‘u kurmaya karar verdik. Denizli'nin yeni bir medya düzenine ihtiyacı olduğunu gördük. Gelen olumlu tepkiler ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Denizli Metropol'de herkesin sesini haberlerimizde, canlı yayınlarımızda ve programlarımızda bulabileceksiniz” dedi.