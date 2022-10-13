Denizli'nin hekim kadrosu güçleniyor

Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 2022 yılı içerisinde iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında 4 uzman hekim göreve başladı.

Gerek hekim kadrosu, gerekse teknik donanımıyla Buldan ve çevre ilçelere hizmet veren Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 2022 yılı içerisinde atanan 4 yeni uzman hekimle birlikte sağlık hizmetlerinde daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. İç Hastalıkları Uz. Dr. Muzaffer Akkan, Genel Cerrah Op. Dr. Mesut Eker, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Meltem Orbay, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. Dr. Gülşah Çetindar ilçe halkının hizmetinde görevlerini sürdürüyor.

İç Hastalıkları Uz. Dr. Muzaffer Akkan, “İç hastalıkları alanında edindiğim bilgi ve birikimimi Buldanlı vatandaşlarımız için göstermek istiyorum. Özelikle polikliniğimizde kalp, sindirim sistemi, tiroid, böbrek, şeker hastalığı, hipertansiyon, kansızlık, enfeksiyon hastalıkları gibi konularda teşhis ve tedavi uyguluyoruz” dedi. Genel Cerrahi ihtisasını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapan Op. Dr. Mesut Eker Buldan'da guatr, fıtık, kalın barsak ve safra kesesi gibi birçok ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Pek çok hastalığın tanı ve tedavisini yapıyoruz”

0-17 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergen hastaların teşhis ve tedavilerini yaptıklarını ve koruyucu sağlık hizmeti sunduklarını söyleyen Uz. Dr. Meltem Orbay, “ Hastanemizde yeni doğan sarılığı, tüm ateşli hastalıklar, solunum yolu rahatsızlıkları, bronşit, zatürre, alerjik astım, grip, soğuk algınlığı, ateşli havale geçirme, karın ağrısı, ishal, kusma, su çiçeği gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisini yapıyoruz” dedi. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde kadın hastalıklarını teşhis ve tedavi edip, kadınlara hamilelik ve doğumla ilgili tıbbi destek sağladıklarını açıklayan Çetindarı; “Kliniğimizde adet dönemi hastalıkları, cinsel fonksiyon bozuklukları, vajinal problemler, plasenta rahatsızlıkları, doğum problemleri, gebelik takibi, düşük, rahim hastalıkları, yumurtalık problemleri, kist ve miyom operasyonları, normal ve sezaryen doğum gibi pek çok kadın hastalığı ile gebelik süreci takibi ve tedavisi gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.