Denizli'nin ihracatı yüzde 100'ün üzerinde arttı

Denizli'de Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 109,7 arttı, ithalat ise yüzde 90,8 arttığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Denizli'de, İhracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,7 artarak 314 milyon 9 bin dolar, ithalat ise yüzde 90,8 artarak 206 milyon 983 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı. 2021 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,40 (302 milyon 694 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,00 (6 milyon 280 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,79 (1 milyon 645 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,47 (199 milyon 680 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,68 (5 milyon 542 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,79 (1 milyon 645 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Mayıs ayında Denizli'den en fazla ihracat Birleşik Krallık'a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 54 milyon 74 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 32 milyon 683 bin dolar ile ABD ve 27 milyon 263 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

2021 yılı Mayıs ayında Denizli'ye en fazla ithalat Rusya Federasyonu'ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 57 milyon 712 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla 24 milyon 385 bin dolar ile Özbekistan ve 21 milyon 165 bin dolar ile Kazakistan izledi.