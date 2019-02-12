Denizli'nin ilk 'tanzim çadırı' kuruldu

Denizli'de düşük fiyatlarla sebze ve meyvenin satıldığı ilk tanzim çadırı Buldan ilçesinde kuruldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören çadırda satılan ürünlerin pazar ve market fiyatlarına göre daha düşük olduğu gözlendi.

Tanzim Çadırı, Buldan Belediyesi tarafından Alanyazı Meydanı'na kuruldu. Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız" söyleminin ardından Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay harekete geçerek ilçede tanzim çadırı açtırdı. Çadırda patatesin 5 kilogramı 10 TL, domates ve soğanın 3 kilogramı 10 TL, patlıcan ve salatalık 5 TL ve sivri biber ise 9 TL'den satıldı.

Satışlar çadırda belediye görevlileri tarafında zabıta ekipleri denetiminde gerçekleştirildi.