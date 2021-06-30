Alzheimer hastalarının sosyal yaşama uyumunu artırmak ve bakım konusunda yakınlarına destek olmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi'nin kazandırdığı Alzheimer Yaşam Merkezi'nde ön kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Alzheimer tanısı konulan vatandaşların sosyal yaşama uyumunu arttırmak ve bakımları konusunda yakınlarına destek olmak adına Selçukbey Mahallesi'ne kazandırılan Alzheimer Yaşam Merkezi'nde ön kayıtlar başladı. Merkezefendi'de ikamet eden ilk ve orta evre Alzheimer teşhisi konulan vatandaşların yararlanacağı merkez için kayıtlar yapılacak. Sonrasında ilgili uzmanlar tarafından görüşmeler gerçekleştirilecek. Alzheimer rahatsızlığı olan Merkezefendili büyüklerin merkezde günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmeleri sağlanırken, yakınlarına da bilinçlenmeleri yönünde destek verilecek. Denizli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi özelliği taşıyan 220 kişi kapasiteli merkezin 1600 metrekare kapalı alanı ve 700 metrekare bahçe alanı bulunuyor.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

Alzheimer teşhisi konulan büyüklerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracaklarını, onlara destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimize hizmet etme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Verdiğimiz sözü tuttuğumuz ve Denizli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi'ni ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu proje, ailelerin Alzheimer rahatsızlığı olan büyüklerini gönül rahatlığı ile günübirlik bırakabileceği bir merkez olacak. Çünkü ailelerin bu desteğe çok ihtiyacı var. Biz de hem Alzheimer olan büyüklerimize hem de yakınlarına bu desteği sağlamak istiyoruz. Alzheimer tanısı konulan büyüklerimizi bir araya getirerek onların sosyal bir ortamda bulunmalarını, keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Umarım bu merkezlerin sayısı daha da artacak ve Türkiye'ye örnek olacağız” diye konuştu.