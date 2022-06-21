Denizli'nin kızları Fransa'da üçüncü oldu

Türkiye Şampiyonu Horozkentspor U13 takımı, Fransa'da 16 ülkeden 20 takımın katılımıyla düzenlenen özel turnuvada üçüncü oldu. 3 günde 9 maça çıkan yeşil siyahlılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Turnuvayı üçüncü tamamlayan Denizli ekibi, yarın yurda dönecek.

TBMM tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Şenliğinde 81 ilden 188 takımın arasından namağlup şekilde Türkiye Şampiyonu olan Horozkentspor U13 takımı, Fransa'da düzenlenen özel turnuvada Türkiye'yi temsil etti. Denizli ekibi 16 ülkeden 20 takımın katıldığı özel turnuvada MHSC Montpellıer Herault 34, SCO Angers 49 1, Stade Brıochin 22, Lamballe FC 22, AS Poıssy 78, FC Saınt Leu 95, Stade Brestoıs 29, FC Le Mans 72 ve Vendee Les Herbıers Foot 85 takımlarının yer aldığı A Grubunda mücadele etti.

3 günde 9 maça çıktı

Horozkent, 17-18-19 Haziran'da düzenlenen turnuvada 3 günde 9 maça çıktı. Turnuvadaki ilk maçında AS Poıssy 78'i 1-0 geçen yeşil siyahlılar aynı gün ikinci maçta karşı karşıya geldiği MHSC Montpellıer Herault 34'i 2-1 mağlup etti. Günün son maçında Stade Brıochin ile karşı karşıya gelen yeşil siyahlılar maçı 1-0 kaybetti. İkinci günde de 3 maça çıkan Horozkent, bu maçlarda FC Saınt Leu, Stade Brestoıs 29 ve Le Mans ile 1-1 kalfı. Turnuvanın üçüncü gününde ise Horozkent fırtınası esti. İlk maçında SCO Angers'i 3-1 mağlup eden yeşil siyahlılar, Lamballe FC'yi 7-0'la geçerken turnuvanın son maçında ise Vendee Les Herbıers Foot 85'i 2-0 mağlup etti.

Üçüncü oldular

Turnuvada çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Horozkent, topladığı 18 puanla grubunu üçüncü tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Horozkent, bugün Paris SC kadın futbol takımı ile yapacağı dostluk maçının ardından yarın yurda dönecek.