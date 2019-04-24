Denizli'nin nisan ayı narkotik bilançosu: 60 gözaltı

Denizli'de polis tarafından nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 60 kişiden 15'i adliyeye sevk edildi. 15 şahıstan 11'i ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken ayrıca operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan, Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ederek, ticaretini yapmaya çalışan bir grubu takibe alan polis ekipler yaklaşık 4 ay süren takip sonrası harekete geçti. Şüphelilerin kente uyuşturucu getirdiği aracı Denizli-İzmir yolunda durduran polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramalarda 5 ayrı poşete konulmuş 502 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan biri yabancı uyruklu iki şüpheli ise gözaltına alındı.

‘Dur' ikazına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Bir diğer operasyonda ise İzmir-Denizli karayolu üzerinde polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan bir araç sıkı takip sonrası yakalandı. Yakalanan araçta yapılan aramalarda ise esrar ile ecstasy hap bulunması üzerine B.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramalarda da satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

60 şahıs hakkında işlem yapıldı

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde kentte toplam 583 gram metamfetamin, 126 gram esrar, 50 gram eroin, 53 adet ecstasy hap, 54 adet uyuşturucu hap olarak kullanılan sentetik ecza ve 18 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 60 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 15 şüphelinin 11'i ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.