Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. Denizli-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı kara yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.