Denizli'nin parklarında renkli görüntüler ortaya çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar 4 saat boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı parklarda gönüllerince eğlendi. Parkta oynayan çocuklardan renkli görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'de korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün izinli olarak 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar saat 11.00 itibari ile kendilerini dışarıya atmaya başlarken Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı İncilipınar, Çamlık, Adalet ve Servergazi gibi büyük parklar yoğun ilgi gördü. Parkları dolduran çocuklar gönüllerince eğlenirken oyun alanlarında keyifli saatler geçirdi. Bisiklete binen, top oynayan ve koşturan çocuklar yaklaşık 2 ay sonra dışarıda oynamanın tadını çıkardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent merkezindeki İncilipınar Parkı'nda bulunan gölette müzik eşliğinde su gösterisi yapması çocuklar ve aileler tarafından büyük beğeni topladı.