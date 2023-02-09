Denizli'nin sahra mutfağı deprem bölgesinde hizmete başladı

Denizli'den Hatay ilindeki depremzedelerin yeme ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması için yola çıkan sahra mutfağı, bölgeye varmasının ardından hizmete başladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay ili Hassa ilçesinde depremzedelere günde üç öğün sıcak yemek sunmak için sahra mutfak malzemelerinin bulunduğu tırı yola çıkardı. Afet bölgesindeki vatandaşlara hizmet sunmak için yardım malzemelerinin yanı sıra aşçı ve yardımcı personel ile gönderilen tır, Hatay ili Hassa ilçesine ulaştı. AFAD'ın yönlendirilmesi ile hizmet verebilecekleri yere ulaşan sahra mutfak, kurulmasının ardından depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Sahra mutfağı, günlük 7-8 bin kişilik sıcak yemeği vatandaşlara sunuyor.