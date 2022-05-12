Denizli'nin şanlı destanı 103 yaşında

Denizlililer, 103 yıl önce kentin şanlı destanının yazıldığı Milli Mücadele Günü'nü yine coşkuyla kutlayacak. Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 17.30'da 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlatacakları Milli Mücadele Yürüyüşüne davet etti.

Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesinden kısa süre sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde milli mücadele ateşini yakan Denizli, her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin 103 yıllık şanlı destanını aynı ruh ve heyecanla kutlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü etkinliklerinde ilk program 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 17.15'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayacak programın ardından saat 17.30'da Milli Mücadele Yürüyüşü başlatılacak. Denizlililer tam 103 yıl önce olduğu gibi Bayramyeri Meydanı'na kadar Denizli Sancağı eşliğinde Milli Mücadele Yürüyüşü gerçekleştirecek.

Başkan Zolan fetvayı okuyacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılacak kortej Atatürk Caddesi ve Kayalık Caddesi'nden devam ederek Bayramyeri Meydanı'na kadar ulaşacak. Bayramyeri Meydanı'nda sonlanacak yürüyüş sonunda ise bir anma töreni gerçekleştirilecek. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı programda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Müftü Ahmet Efendi'nin 103 yıl önce Bayramyeri Meydanı'nda okuduğu fetvayı bir kez daha vatandaşlarla paylaşacak.

Denizli hiçbir zaman düşmana geçit vermedi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin bitmek tükenmek bilmeyen vatan sevdalısı bir şehir olduğunu söyledi. 1148 Kazıkbeli ve 1176 Miryokefalon'da düşmana geçit vermeyen atalarının milli mücadele yıllarında da işgale karşı ‘dur' diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer aldığın anlatan Başkan Zolan, “Düşmana hiçbir zaman geçit vermeyen Denizlimiz, 15 Temmuz 2016 hain kalkışmada da vatanına, bayrağına sahip çıkmış, yine devletinin ve milletinin yanında yer almıştır” dedi. Milli Mücadele Günü Etkinliklerine tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, “Tam 103 yıl önce Denizli sancağımızla birlikte aynı ruh ve inançla milli mücadele ruhunu yüreklerimizde hissederek yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Denizli'mizin şanlı ve şerefli geçmişini yaşatarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Tüm Denizlilileri bu kutlu güne bekliyorum” diye konuştu.