Denizli'nin şanlı destanını 16 yazar tek kitapta buluşturdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin şanlı destanı Milli Mücadele Günü'nün 103'ncü yıldönümü arifesinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Başkan Osman Zolan, 13'ü akademisyen olmak üzere 16 yazarın kaleme aldığı “15 Mayıs Milli Mücadele'de Denizli” adlı kitabın tanıtımını yaptı. Toplantıda bilim adamları 15 Mayıs tartışmalarına da son noktayı koydu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin şanlı destanının kutlandığı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü arifesinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Milli Mücadele döneminde Denizli ve ilçelerinde yaşananlar; Denizli'nin Batı Anadolu Kuvayı Milliyesi'nde oynadığı rol; dönemin ileri gelenlerinin tüm belge ve kaynaklarıyla anlatıldığı “15 Mayıs Milli Mücadele'de Denizli” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları olarak basılan kitabın yazarlığını ise akademisyen yaptı.

“15 Mayıs Denizli'nin onur günüdür”

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı öncesi düzenlenen tanıtıma, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, Prof. Dr. Mithat Aydın, araştırmacı yazar Münir Sayhan, araştırmacı yazar Hasan Kallimci, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Başkan Zolan 15 Mayıs'ın Denizli'nin onur günü olduğunu belirterek, “15 Mayıs ile ilgili birçok yayın, makale, anlatım ve ulusal seviyede konuşma ve yazışmalar var. Her konunun üstadı yetkin insanlar var. Bilgi, eğitim ve mesleki anlamda bu konuları araştıran çok değerli hocalarımız var. Tarihçilerin bilgi ve belgelere bakışı ayrı bir uzmanlık isteyen konudur. Bu kitapta yazıları yer alan 16 ismin 13'ü akademisyen, 3'ü de Denizli'de bu işlerle ilgili emek sarf eden kişiler. Kitabımız sadece Denizli merkezi değil Milli Mücadele döneminde tüm ilçelerimizde yaşanan olaylarla ilgili çalışmadır” dedi.

“Bu Denizli'nin başucu kitabıdır”

15 Mayıs gibi her zaman bu tür tehditlerle karşı karşıya kalınabileceğini, ülkeye yönelik saldırıların hala devam ettiğini anlatan Başkan Zolan, “15 Mayıs 1919'daki şehrimizin Milli Mücadele ruhunu eksiltmeden, aynı şekilde vatanımıza, bayrağımıza, tüm değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Kent kültürünün ve belleğinin kaybolmaması adına bugüne kadar 170'in üzerinde konusu Denizli olan yayınımız var. Denizli'mizin kültürü, tarihi, değerleri, yaşanmışlığı, her türlü sosyo-ekonomik boyutuna baktığımızda gayemiz geleceğe bir miras bırakabilmektir. Bu yayınların içerisinde en temel taşımız, köklü ve zihnimizi oluşturacak, Milli Mücadele ruhumuzu her zaman ayakta tutacak 15 Mayıs Milli Mücadele'de Denizli kitabımızdır. Bunu bugün tek eser olarak tanıtmamızın sebebi de budur. Bu Denizli'nin başucu kitabıdır. Tarihi temel yapılarından biri, her zaman elimizin altında okuyabileceğimiz hocalarımızın büyük katkıları ve emekleriyle çok güzel bir yayın ortaya çıktı” diye konuştu.