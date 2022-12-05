Denizli'nin sera gazı salımı düşüyor

İklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu'nun açıklandığını belirterek, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında yüzde 8 dolayında azalma yaşadıklarını müjdeledi.

Geleceğe daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çevre yatırımlarına büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir başarıya daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu başarısı Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020'de gözler önüne serildi. Yerel Sera Gazı Salımları için Küresel Protokolüne (GPC, 2014) uygun olarak hazırlanan Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020 ile Denizli'ye ait sabit enerji, ulaşım, atık, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı (EİÜK) ve tarım, ormancılık ve arazi kullanımına (TODAK) ait sektörlerin sera gazı emisyonları Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) tarafından hesaplandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki tüm salım kaynaklarını kapsayan rapora göre, Denizli'nin toplam sera gazı emisyonları 6,9 milyon ton CO2e olarak tespit edildi. Toplam salımların yüzde 42'sinin sabit kaynaklar, yüzde 31'inin ulaşım, yüzde 11'inin endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı, yüzde 14'ünün TODAK ve yüzde 2'sinin ise atık yönetimi kaynaklı olduğu belirlendi.

Hedef artıştan yüzde 21 azaltım

Denizli'de, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında yaşanan önemli azalış Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesi yayımlanan Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu'nda da gözler önüne serildi. Son olarak yayımlanan 2016 yılındaki raporda salımlar 7,5 milyon ton CO2e olarak hesaplanırken, 2020 yılında bu rakam yüzde 7,9 düşerek 6,9 milyon ton CO2e oldu. Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020, Denizli Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğu projelerin başarısını bir kez daha kanıtladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında artıştan yüzde 21 azaltım hedefliyor.

“Denizli'mizin sera gazı salımı düşüyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sera Gazı Envanteri Raporu 2020'nin yayımlandığını belirterek, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında yüzde 8 dolayında azalma yaşadıklarını müjdeledi. Bu sonuçla Denizli Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir başarı yakaladığını vurgulayan Başkan Zolan, “İklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğumuz projeler çok şükür meyvelerini vermeye başladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, akıllı şehir uygulamalarımız, arıtma tesislerimiz ve diğer tüm projelerimizle daha sağlıklı bir gelecek için hayret göstermeye devam ediyoruz. Denizli'mizin sera gazı salımı düşüyor. Bu geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha temiz, daha sağlıklı bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Emek veren katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2030 yılında öngördüğümüz artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi tutturacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in iklim değişikliği ile mücadelesi devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele alanındaki çabaları ve girişimlerini ilk olarak 2019 yılında hazırlanan “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı” ile somutlaştırdı. Azaltım ve uyum eylemlerinin yer aldığı planı hazırlayan Türkiye'deki 3. Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve örnek belediyeler arasına adını yazdıran Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını uluslararası ölçeğe de taşıdı. İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesini (GCoM) imzalayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel raporlama platformu Karbon Şeffaflık Projesi'ne (CDP) düzenli raporlama yaparak, bu alanda öncü bir sürdürülebilir kent olma hedefini devam ettiriyor.