Denizli'nin sorunları konuşmak için bir araya geldiler

Denizli'nin ana sorunlarını ve çözümlerinin ele alındığı platformda konuşan Vali Ali Fuat Atik, kendisine düşen konuları pratik şekilde çözümler ürettiğini belirterek, “Bu pandemi sürecinde Denizlimizin yatırımlarını unutmamak adına el birliğiyle hep birlikte kararlaştırdık ve uygulamaya koyduk” dedi.

Denizli Platformu toplantısı Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla Denizli Polis Evi'nde gerçekleştirildi. Denizli'nin ana sorunları ve çözümlerinin ele alındığı toplantıda iş dünyası için düşünülen tasarruflar konuşuldu. Pandemi süresinde yatırımları unutmamak adına güç birliğiyle karar aldıklarını ve 1 yıl içerisinde neler yapıldığına dair değerlendirme toplantısı olarak gördüğünü ifade eden Vali Atik, “Ben bu toplantıya ilk olarak katılıyorum. Aslında Denizli'de ben 1 yılım geçti. 1 yılda neler yaptık, neler yapacağız, bunun değerlendirmesi olarak gördüğüm bir toplantı. Denizli'ye geldiğimden beri kentteki Sivil toplum kuruluşlarını çok önemli işler yaptığını defalarca dile getirmiştim. Sizlerle iletişim kanallarımızı sürekli açık tuttuk. Bana düşen meselelerde pratik çözümler üretmeye gayret gösterdim. Yaşamış olduğumuz pandemi süreci vardı. Bu pandemi sürecinde Denizlimizin yatırımlarını unutmamak adına el birliğiyle, güç birliğiyle ‘daha iyi nasıl yapabiliriz' diye hep birlikte kararlaştırdık ve uygulamaya koyduk. Sizden aldığımız çok önemliydi. Sizlerin bizim yanımızda olmanız çok önemliydi. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bende bu toplantının geçmiş yıllarda olduğu gibi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Umarım Denizli'de taş üstüne taş koyma imkanını hep birlikte yakalarız” dedi.

Başkan Zolan, “Konu Denizli'dir, bizim için ortak payda Denizli'dir”

Denizli'nin konuşulduğu her yerde güzellik açtığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizlimizde yapılan çok güzel hizmetler var. Hem yerel yönetim olarak hem de merkezi hükümet olarak birçok güzellikler yapıldı. Bunun yanında İş adamlarımızın STK üye birçok insanımızın yapmış olduğu birçok güzellikler var. Sonuçta biz toplantıda bütün Denizli'yi oluşturuyoruz. Tabi ki yapacağımız işleri ve ya talep edilen işleri konuşmak için burada bulunuyoruz. Konu Denizli'dir, bizim için ortak payda Denizli'dir. Denizli'nin konuşulduğu her yerde güzellikler çıkar. İnşallah bugün gözükmeyen varsa öncelik neyse onu burada konuşur, yetkili kurul ve kuruluşlar kimlerse çözüme kavuşur. Bugüne kadar olduğu gibi bugünde gayret sarf ederiz” ifadelerini kullandı.