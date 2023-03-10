Denizli'nin sultanları yeni sezona hazır

Ligi'nde mücadele edecek olan ve hedefini 2. Lig olarak belirleyen Denizli Sultanlarspor, hazırlıklarını Şirinköy Stadı'nda yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Denizli'de yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve alt yapıda yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Denizli Sultanlarspor, 18 Mart tarihinde başlayacak Türkiye Kadınlar Ligi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Sultanlarspor Teknik Sorumlusu Tunahan Bışkıcı, ligin başlamasına az bir süre kaldığına dikkat çekerek, “Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ara vermeden antrenman sürecini verimli bir şekilde geçirdik. Önümüzdeki süreçte de tempomuzu artırarak antrenmanlara devam edeceğiz. Takımımızdan beklentimiz, göze hoş gelen bir futbol oynamak. İzleyenlere seyir zevki sunmak. Aynı zamanda sporcularımızın da oynarken keyif aldığı bir futbol ile ligi zirvede tamamlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda ikinci ligden devam etmek istiyoruz” dedi.

Ahmet Özeren: “Kendi el emeği göz nuru sporcularımız”

Ligde genç bir kadro ile mücadele edeceklerinin altını çizen Kulüp Başkanı Ahmet Özeren de, “Yeni sezonda yaklaşık 3 yıldır alt yapılardan yetiştirdiğimiz, getirdiğimiz sporcularımızı 3. Lig arenasına çıkarmış olacağız. Kendi el emeği göz nuru sporcularımız. Hedeflerimiz çocuklarımızın gelişimi, çocuklarımızın kariyer planlaması. Aynı zamanda kulüp olarak da şu anda Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çeşitli antrenmanlar yapıyoruz. İl içinde, il dışında hazırlık maçları yapıyoruz. Çok verimli şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Takım kadrosu; 2005, 2006, 2007 ağırlıklı olacak. Şu anda 1. Lig'den aldığımız iki oyuncumuz var. Daha düşünüyoruz. Önceliğimiz öz kaynaklarımızdan yetiştirdiğimiz ayrıca antrenmana çıkardığımız, görüştüğümüz oyuncularımız var. Şu anda birkaç takviye ile ligde başarılı olmak istiyoruz. Çünkü kızlarımız üç yıl boyunca ciddi ciddi emek verdiler” diye konuştu.

Zeynep Nisa Üzümcü: “İyi oyun ile şampiyonluğumuzu taçlandırmak istiyoruz”

Sultanlarspor'un başarılı futbolcusu Zeynep Nisa Üzümcü ise, “Son iki haftada biraz daha yoğunlaştırılmış bir programla ilerliyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Ligde önceliğimiz iyi oyun ve mücadele ile kazanmak olacak. Tabii şampiyon olmak istiyoruz. İkinci lige çıkmak istiyoruz. Ama bunu iyi bir oyun ile taçlandırarak olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi vereceğiz. En iyi mücadeleyi yapacağız. Denizli'mizi en iyi şekilde temsil edip ikinci lige çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.