Denizli'nin tarihi yeniden ayağa kalkıyor

Denizli'nin tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar onlarca tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı.

Restore ettiği tarihi binalarla kentin değerlerine sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar Denizli'nin geçmişine tanıklık eden çok sayıda yapıyı yok olmaktan kurtardı.Denizli merkezin yanında ilçelerdeki tarihi yapılara da sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Değirmeni, Cezmi Ökten Evi, Necdet Ökten Evi, Adil Beştaş Evi, Necdet Bilge Evi, Abdüloğlu Evi, Sürücü Evi, İbrahim Çallı Evi, Denizli Evi, Konyalıoğlu Evi, Hüseyin Yarenli Evi, Balcı Evi, Buldan Tarakçı Evi, Çivril Mavi Ev, Bereketler Su Sarnıcı, Yediler Türbesi, Baklan Hüsamettin Gazi Türbesi, Üzüm Dedesi Türbesi, Tavas Tekke Yaren Ali Dede Türbesi, Tavas Alaman Sarnıcı, Mehmet Gazi Türbesi, Ali Kahya Türbesi ve Şirvani Türbesi restorasyon çalışmaları yaptı.

Kültür turizmine katkı

Bunların yanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan İlbade Mezarlığı'nda 12 yıldır kazı ve restorasyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olan Ladoikya'nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için de büyük çaba harcadı. 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'nde çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu yatırımlarla kültür turizmine büyük katkıda bulundu.

Tarihi zaferler unutulmuyor

Denizli'nin geçmişine tanıklık eden çok sayıda yapıyı yok olmaktan kurtaran Büyükşehir Belediyesi, kenti geleceğe taşıyan tarihi günleri de unutmuyor. 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Türkiye'de ilk kez Denizli'de yakılan milli mücadele ateşini her yıl düzenlediği Milli Mücadele Günü etkinlikleri ile anan Büyükşehir Belediyesi, Denizli sınırları içerisinde yaşanan tarihi zaferleri de göz ardı etmiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı (7-8 Ocak 1148) ile Miryokefalon Savaşı'nın (17 Eylül 1176) yıldönümlerinde anma törenleri, bilimsel panel ve sempozyumlar düzenleyerek, kentin zaferlerle dolu tarihini gelecek nesillere aktarıyor.

"Tarihe sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli'nin tarihi değerlerine sahip çıktıklarını, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceğinin de olamayacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, şunları söyledi: "Bize bu toprakları yurt eden ecdadımıza sahip çıkıp eserlerini koruyoruz. Çünkü biz ne kadar tarihimize, geçmişimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."