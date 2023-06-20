Denizli'nin tarihten gelen mirasını yaşatıyorlar

Denizli'de 6 ay ile 2 yıl arasında bekletildikten sonra kuzu işkembesine basılarak elde edilen ve sağlık açısından önemli faydaları olan karın tereyağını üretmeye devam eden Önallar Gıda, bu doğal mirası ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve de coğrafi işaretini almak için çalışma başlattı.

Denizli'de süt ürünleri sektörünün önemli aktörlerinden Önallar Gıda, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş, Denizli'nin gastronomik miraslarından birisi olan damak lezzeti ‘Denizli Karın Tereyağı'nın üretimini sürdürüyor. 6 ay ile 2 yıl arasında bekletildikten sonra kuzu işkembesine basılarak doğal yollarla fermente edilen, hiçbir katkı içermeyen ve insan sağlığına önemli faydaları olan karın tereyağının üretiminde ise, tamamen kadınlar görev alıyor. Önallar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Halil Alptuğ Önal, Denizli'ye özgü ve tarihten gelen bu lezzeti yaşatmaya devam edeceklerini, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yanında, Coğrafi İşaretinin alınması için de çalışma başlattıklarını söyledi.

Önallar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Halil Alptuğ Önal, Denizli Karın Tereyağının bin bir zahmetle neredeyse 2 yıla uzanan bir süreçte sofralara ulaşan ve tamamen doğal olarak, katkısız şekilde özenle yürütülen üretim süreçlerini anlattı. Denizli Karın Tereyağının tarihten gelen bir lezzet fırtınası olduğunu belirten Önal, Denizli'nin gastronomik mirası bu özel ürünün üretimine her daim devam ederek, Türk Mutfağındaki yerini koruyacaklarını söyledi.

2 yıl gibi bir zamanda sofralara ulaşıyor

Denizli Karın Tereyağının önemli püf noktalarını paylaşan Önal, “Anadolu'muzun unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden olan Denizli karın tereyağı üretimini yapan ailenin 3. nesil son temsilcisiyim. Adım adım bu ürünü ne kadar zahmetli bir şekilde yapıldığını, üretim hattımızı göstermiş olduk. Ürünümüze özellik olarak bakacak olursak; kültürsüz bir tereyağı fermantasyonu gerçekleşiyor. Bunun içinde sütün kaymağı yani kreması dediğimiz kısmını soğuk hava depomuzda 6 ay ile 2 sene arasında çocuk bakar gibi titizlikle ilgilenerek, gözlemleyerek bekletiyoruz. Olgunlaşma süreci bittikten sonra gıda mühendislerimiz gerekli kontrolleri yaparak yine titizlik içinde üretim süreçlerine alıyor. Burada Denizli yöremizde yetişmiş kuzu işkembelerinden elde edilmiş ve gülkurusu şeklinde kurtulmuş özel kılıflara, tereyağımızın dolumunu gerçekleştiriyoruz. Ürünün karakteristik özelliği ise tereyağının bu coğrafyadaki sütlerden elde edilmesi, hem de aynı zamanda kılıfının bu coğrafyadaki kuzulardan oluşması. Bu iki faktör, ürünün coğrafi olarak bu bölgedeki lezzeti zirveye taşımasındaki önemli bir özelliktir. Kılıflar için; Dağlıç, Çine Çaparı, Sakız ve Karya ırkı kuzular seçilir. 6-10 ay beslenmiş 27 kilogramdan küçük kuzuların işkembelerinin alınmış olması büyük önem taşımaktadır. İşkembeden elde edilen kılıfın, özel gözenekleri vardır. Bu sayede tereyağının suyunun kılıftan dışarıya geçmesini sağlar iken dışarıdan içeriye ne hava nede mikro organizmaların geçmesine izin vermez. Ayrıca karın kılıfı içerisinde tereyağı fermantasyonunu sağlarken; ürünü dış ortamdan gelebilecek ve ürünün bozulmasına neden olabilecek bulaşmalara karşıda bir kalkan vazifesi görür. Katkısız olarak 6 ay ile 2 yıl bekletilen tereyağımızı, doğal kılıflarındaki üretim sürecimizde tam 28 gün sürmektedir. Bu süreçlerden sonra gerekli kontrol ve son onayları yapıp halkımıza ürünlerimizi sunuyoruz” dedi.

Coğrafi işareti için çalışma başladı

Buradaki asıl gayelerinin unutulmaya yüz tutmuş, Denizli'yi temsil eden bu özel lezzeti gelecek nesillere aktarmak, hem ulusal, hem uluslararası alanlara tanıtmak olduğunu belirten Önal, “Bunun için gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bu lezzeti hiç tatmamış vatandaşlara ulaştıracağız. Muhteşem lezzet olan Denizli karın tereyağını aynı zamanda coğrafi işaret sürecini devam ettirmekteyiz. Bu mükemmel lezzetin karakteristik yapılarının tanımlayıp, nesillerce üretiminin devam ettirilmesi için prosedürleri tamamlıyoruz” dedi.

“Üretim hattında kadın çalışma arkadaşlarımız var”

Önallar Gıda bünyesinde üretilen Denizli Karın Tereyağının üretim hattında tamamen kadınların görev aldığını belirten Önal, “Karın tereyağının üretim hattının tamamında kadın personellerimizle çalışıyoruz. Burada kadın istihdamına önceliğimiz şirketimizin vizyonlarından bir tanesi. Bize analarımızdan devrolan lezzet miraslardan biri olduğu için de, üretimini en iyi şekilde yapabilecek olan kadın arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Her birine emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“İnsan sağlığına önemli katkılar sunuyor”

Denizli Karın tereyağının sağlık açısından da önemli faydaları olduğunu belirten Önal, “Sağlık açısından gerçekten karın tereyağı önemli faydalar sunuyor. En büyük önemi ise; yararlı kolesterolü dengeleyip, kalp ve damar sağlığı için gerekli olan yararlı kolesterolün teminini sağlamasıdır. Doğal beslenmede önemli faydalar sunuyor. Doğal olması, katkısız olması ve tamamen sağlıklı şartlarda üreticiyle buluşması nedeniyle de karın tereyağının tüketimi, uzmanlarca önerilmektedir” dedi.