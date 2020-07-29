Denizli'nin tek kadın futbol takımına milli takımdan davet

Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen 2 futbolcu ilk defa A Milli kadın futbol takımı hazırlık kampına davet edildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14 ile 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde açıklandı. Açıklamada 43 futbolcunun seçildiği aday kadrosuna Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor'dan takım kaptanı Havane Dilbe ve kaleci Sudenur Sözüdoğru davet edildi. Denizli'den davet edilen 2 kadın futbolcu, 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de hazırlık kampına katılacağı öğrenildi. Ayrıca 19 yaşındaki stoper Havene Dilbe, U17 ve U19 Milli Takımlarında 24 karşılaşmada, kaleci Sude Sözüdoğru'nun ise U15, U17 ve U19 milli takımlarında 29 müsabakada forma giydiği belirtildi.