Denizli'nin yeni markası tarım fuarına damga vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi ilk ürünlerini Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'nda beğeniye sundu. Fuara katılanlara kestane şekeri ikram eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz artık kestane şekerinde de marka olacak" dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörünün Ege'deki en önemli zirvelerinden olan “Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı” EGS Park Fuar Alanı'nda açtı. Üreticiye ve tarım sektörüne büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi fuara 2 stantla katıldı. Denizli'nin değerleri, yöresel ürünleri ve Büyükşehir Belediyesinin tarıma verdiği desteklerin anlatıldığı stantlarda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisinin ilk ürünleri de beğeniye sunuldu. Büyükşehir standında beğeniye sunulan kestane şekeri büyük ilgi çekti. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, oda ve borsa başkanları ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş büyükşehir standını ziyaret ederek, kestane şekerinin tadına baktı.

“Üreten insana destek vermek çok önemli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, "Denizlimiz büyükşehir oldu ve bununla birlikte tüm şehre hizmet eder hale geldik. Tarımla, hayvancılıkla ilgili birçok kararlar aldık ve uyguladık. Çünkü üretmek çok önemli. Üreten insana destek vermek çok önemli. Odalarımızla, borsalarımızla ve tüm birliklerimizle işbirliği yaptık ve Denizlimizi bu güzel hale getirdik. Daha yapılacak çok işimiz var. Hayallerimiz var. Başta sulama ve toplulaştırma olmak üzere tarımla ilgili çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. Büyükşehir bünyesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Başkan Zolan, sulamadan tarım makinelerine, zirai ilaçlardan tanıtıma kadar üreticiye birçok destekler verdiklerini vurguladı.

“Dünyaya ve ülkemize tüm ürünlerimizi anlatacağız”

Denizli'nin dışarıdan sanayi şehri gibi görünse de aslında kendi içinde güçlü bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu:

“Kendi markamızı üretmek noktasında gayret sarf ediyoruz. Bunların nişanesi olan kestane şekeri ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bugün sizlere takdim edilecek. İlk üretimler bugün bu fuarımızda yer alıyor. İnşallah Denizlimiz artık kestane şekerinde de marka olacak. İnşallah o güzelliği bugün burada başlatıyoruz. Denizlimizin değeri leblebimiz Çorum'un leblebisi gibi biliniyor. İnşallah Serinhisar leblebisini de bilinir tanınır hale getireceğiz. Dünyaya ve ülkemize tüm ürünlerimizi anlatacağız. Kekiğimizi, lavantamızı işleyerek katma değerini artırarak piyasaya süreceğiz. Çiftçimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız.”