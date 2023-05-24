Denizli'nin yöresel lezzetleri damakları şenlendirdi

Denizli'nin birinden lezzetli ve tescilli ürünleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen özel sunumda tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etknlikleri, 81 il ile birlikte temsilciliklerde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yılki teması “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı“ olarak belirlenen hafta etkinliklerinde, bu yıl sürdürülebilirlik temasına uygun programlar planlandı. Türk mutfak kültürünün ve gastronomi değerlerinin tanıtımının daha etkin olması açısından etkinliklerin düzenlendiği bir diğer adres ise Denizli'de kenti oldu. Şehir merkezinde bulunan Osman Bey Konağı'nda gerçekleştirilen Yöresel Yemekler Sunumu ve Tadımı ile Gastronomi Yarışması etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu. Denizli'nin birinden lezzetli ve tescilli ürünleri, hafta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen özel sunumda yemek severlerle buluştu.

"Katılım oldukça yoğun ve ürünlerimiz ilgiyle karşılandı"

Eliyle yaptığı tadımlık yiyeceklerin birçok kişi tarafından çok beğenildiğini söyleyen Medine Tekin, “Bugün buraya coğrafi işaretli ürünlerimizi getirdik. Çal ilçemizde yetişen patlıcanımızı getirdik. Bu hafta kültür turizmin Türk Mutfağı Haftası olduğu için bağ yaprağımızı tanıtmak istedik. Bizim bağ yaprağımızın damarsız ve ekşisi güzeldir. Katılım oldukça yoğun ve ürünlerimiz ilgiyle karşılandı. O yüzden çok mutluyum. Sarmalarımızı yiyenler beğendi ve gayet mutlulardı. Herkese bolca ürünlerimizi getirdik" dedi.

Çal ilçesinin tescilli ürünleri tanıtan Sultan Süren de “En önemli ürünlerimizden biri de pekmezimizdir. Buraya tadımlık olarak yaprak sarmamızı ve dolmamızı getirdik. Özellikle çekirdeksiz üzümlerimiz de mevcut. Sarmamızın lezzeti çok meşhurdur ve yaprağımız da damarsız olması ayrı bir tat oluşturuyor" diye konuştu

“Türk mutfağının zenginliklerini anlatmak ve bunları en iyi şekilde sunmak için çalışmalarımız sürüyor”

Denizli'nin birbirinden lezzetli yemeklerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ise “81 il ve dış temsilcilikler de kutlanmakta olan Türk Mutfağı Haftası'nın Türk yemekleri açısından ne kadar önemli ortaya çıkarılmakta. Onun içinde bu senede karabiberi tema aldığımız önemli bir etkinlikteyiz. Bu yarışmalar da 16 çeşit karabiberinden yapılmış yemekler var. Bunların birçoğu öğrencilerimiz tarafından bulundu. Geçen yıl leblebiyi tema olarak aldık ve leblebiden birçok ürün yaptık. Leblebi kurabiyesi ve leblebi çorbasıyla ülke gündemine oturduk. Bu senede karabiberi ile pizzadan tutun da tatlısına kadar çeşit çeşit muhteşem eserler ortaya çıktı. Hakikaten yerli ve yabancı misafirlerimize Türk mutfağının zenginliklerini anlatmak ve bunları en iyi şekilde sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Denizli'nin yemek kültürünü öğrencilerimizle birlikte yaşatmanın ve çalışmanın ayrı bir önemi var. İnanıyorum ki aynı Hatay, Gaziantep ve Afyon gibi de oluşturucu şehirlerarasına katılırsak büyük önemli bir başarı elde etmiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Bey Konakları'nın da Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerini sunabileceğimiz bir mekan olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.