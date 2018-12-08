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Denizli'nin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.


Denizli'de önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Denizli'nin ormanları beyaz gelinliğini giydi. Havadan çekilen görüntülerde ormanların, yeşil ve beyaz ile birleştiği görülüyor. Pamukkale Bağbaşı'nda kar kalınlığı 11 santime ulaştı. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenerek Denizlililerin kullanımına kazandırılan Ornaz Vadisi de doğal güzelliği ile büyülüyor. Vadinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar ormanda yürüyüş yapmayı ihmal etmedi. Kentin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesinin ardından ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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