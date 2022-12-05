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Denizli'nin yüksek kesimleri sise büründü

Denizli’de yüksek kesimlerde etili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de yüksek kesimlerde etili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.



Havaların soğumasıyla birlikte Denizli'de bir çok noktada sis etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesim ilçeleri kent merkezine oranla havanın kararmasıyla birlikte sise gömülürken, görüş mesafesi de oldukça düştü. Ulaşımda problem yaşayan sürücüler ilerlemede güçlük çekerek, araçlarını yol kenarına park etti. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişti, bazı bölgelerde ise 5 metreye kadar düştü. Yetkililer, sürücüleri sis konusunda trafikte dikkatli olmalarını ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı. Gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti.

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