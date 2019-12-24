Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Denizli'nin yüksek kesimlerine başlayan kar yağışı ile birlikte 1100 metre yükseklikte bulunan Kefe Yaylası'na kar yağdı. Kent genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesinde bulunan Bbin 100 metre yükseklikte bulunan Kefe Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada bulunan karaçam, kızılçam ve ardıç ağaçları ise beyaza büründü. Karayollarında ise herhangibir aksama yaşamadığı belirtildi.