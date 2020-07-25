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Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.


90+4. dakikada Ankaragücü hücumunda bir anda ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan İlhan, plase vuruşla kaleci Hüseyin'i geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Denizlispor: Hüseyin, Zeki (Lopes dk. 80 ?), Oğuz, Mustafa, Zakarya, Murawski, Sackey, Sackox, Aissati, Recep (Olcay dk. 65), Rodallega (Estupinan dk. 75)


Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Alihan, Özgür,


Teknik Direktör: Levent Kartop


MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Fatih (Boada dk. 75), Stanojevic, Sedat (Ender dk. 46), Lukasik, Lobjanidze (Sıtkı dk. 86 ?), Scarione (İlhan dk. 86), Michalak (Mahmut dk. 62), Orgill


Yedekler: Mert, Orkan, Emre, Berke


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: İlhan (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Aissati, Hüseyin (Denizlispor), Ender (MKE Ankaragücü)

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