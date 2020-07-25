Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
90+4. dakikada Ankaragücü hücumunda bir anda ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan İlhan, plase vuruşla kaleci Hüseyin'i geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Denizlispor: Hüseyin, Zeki (Lopes dk. 80 ?), Oğuz, Mustafa, Zakarya, Murawski, Sackey, Sackox, Aissati, Recep (Olcay dk. 65), Rodallega (Estupinan dk. 75)
Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Alihan, Özgür,
Teknik Direktör: Levent Kartop
MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Fatih (Boada dk. 75), Stanojevic, Sedat (Ender dk. 46), Lukasik, Lobjanidze (Sıtkı dk. 86 ?), Scarione (İlhan dk. 86), Michalak (Mahmut dk. 62), Orgill
Yedekler: Mert, Orkan, Emre, Berke
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: İlhan (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Aissati, Hüseyin (Denizlispor), Ender (MKE Ankaragücü)