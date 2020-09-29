Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda tedavisi devam eden Fede Varela, fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı.

Yeşil siyahlı takım, Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde bu hafta sonu 4 Ekim 2020 Pazar günü 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumunda Konyaspor ile karşılaşacak. Yukatel Denizlispor, bugün akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmana rejenerasyon koşusu ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptı. Şut ve orta çalışmalarının ardından antrenman sona erdi.

Ayak bileğinde bağ yaralanması bulunan ve tedavisi devam eden Fede Varela ise, fizyoterapistler eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı. Yeşil siyahlı takım yarın sabah yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.