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Denizlispor 10 Ağustos'ta topbaşı yapacak

Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonu hazırlıkları için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor , yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ligin sona ermesinin ardından kısa bir tatil yapan yeşil-siyahlı ekip, pazartesi günü yeniden bir araya gelecek. Denizlispor'da oyuncular korona virüs testinden geçeceği ve ardından yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.



Denizlispor'da yapılan açıklamada, “Takımımız 2020-2021 Sezonu için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanacak. Aynı gün ilk idman da yapılacak” denildi.

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