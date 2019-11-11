Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Denizlispor, 11 haftada topladığı 11 puan ile ligde kendine 14. sırada yer buldu.

Denizlispor, ligin 11. haftasında dün İstanbul'da zorlu rakibi Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Denizlispor aldığı bu sonuç ile 11 puanda kalırken, ligde 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor'un en yakın takipçisi ise aynı puana sahip Antalyaspor oldu.

Öte yandan dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodallega da formasına tekrar kavuştu.