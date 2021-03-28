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Denizlispor: 2 - Altay Spor Kulübü: 3

Yukatel Denizlispor, evinde Altay Spor Kulübü ile karşılaştığı hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


27. Dakikada yeşil siyahlı oyuncu Muris Mesanovic kullandığı penaltı vuruşunda top kalecinin üzerine giderek top ağlarla buluştu. Denizlispor 1-0 öne geçti.


37. Dakikada Altay hücuma geçerek Kazım Karataş top ile hızla ilerleyerek vurduğu sert vuruş ile top kaleyle buluştu. Altay hazırlık maçında beraberliği yakaladı.


62. Dakikada hızla ilerleyen Denizlispor oyuncularından Muris Mesanovic takımını 2-1 öne geçirdi.


75. Dakikada Kazımcan Karataş ikinci kez yaptığı atakların ardından kazandığı pozisyonda topu kaleyle buluşturdu.


85. Dakikada defansta yere düşerek penaltı kazanan Altay oyuncularından Ziya Alkurt kullandığı vuruş ile yeşil siyahlı kaleci Pantılımon topu kaçırması sonucunda Altay 3-2 öne geçti.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak,


Denizlispor: Hüseyin, Fabıano, Mustafa, Oğuz, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Hasan, Dossevı, Ali Yavuz, Mesanovıc,


Yedekler: Pantılımon, Abdulkadir, Muhammet, Özer, Uslu, Sagal, Murawskı, Rodallega,


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Altay Spor Kulübü: Adam Stachowiak, Rıdvan, İbrahim, Lokman, Karayel, Yekta, Thıam, İlhan, Ziya, Kappel, Karataş,


Yedekler: Ozan Evrim, Erdoğan, Abdullah, Berkay, Çağlar,


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Muris Mesanovic (dk. 27) (dk. 62) (Denizlispor), Kazımcan Karataş (dk. 37) (dk. 75), Ziya Alkurt (dk. 85) (Altay Spor Kulübü)


Sarı kartlar: Sakıp Aytaç, Hasan Ayaroğlu, (Denizlispor), Khaly Iyane Thıam (Altay Spor Kulübü)

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