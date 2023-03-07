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Denizlispor 3 eksikle Ankara'ya gitti

Ligin dibine demir atan A.

Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası için 3 eksikle Ankara'ya gitti.



Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan A. Denizlispor, galibiyet almak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sakaryaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen yeşil siyahlı ekip, ligin 25. haftasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynayacağı maç için sabah saatlerinde karayoluyla Ankara'ya giden Denizlispor, maçın son hazırlığını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 3 puan parolasıyla müsabakaya çıkacak olan yeşil siyahlı ekipte, cezalı olan Djedje ve Hakan Çinemre ile sakat olan Erdal Akdari forma giyemeyecek.

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