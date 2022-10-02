İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor, 3 eksikle Erzurum'a gidiyor

İstanbul’da yaptığı son idman sonrası Erzurum’a geçecek olan A.

İstanbul'da yaptığı son idman sonrası Erzurum'a geçecek olan A. Denizlispor'da, sakat 3 oyuncu forma giyemeyecek.


A. Denizlispor, 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Erzurum'da oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da Eyüpspor Tesislerinde yaparak tamamladı. Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman sonrası yeşil-siyahlı ekip, akşam uçakla İstanbul'dan Erzurum'a geçecek. Erzurumspor FK maçında, Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

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