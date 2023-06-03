İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor, 3 koldan temasta

Yeni sezonda 2.

Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da yapılanma çerçevesinde, takımın oyuncularına yönelik temaslar devam ediyor.



TFF 2.Lig'de tutunmak için gençler ile tecrübeli futbolcuları harmanlayarak yeni bir kadro oluşturmanın peşinde olan Denizlispor'da kurmaylar, bu konuda çalışmalarında hız kesmiyor. Bekir Turaş Böke'den sonra Emre Sağlık ile temasa geçildiği öğrenildi. Birçok takımdan teklif alan Denizli doğumlu futbolcunun maddi konularda anlaşılması halinde takımda kalmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Geçen sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşında ki Emre Sağlık, kupada 1 gol kaydetmişti. Hakan Çinemre ve kaptan Gökhan Süzen'in de takımda kalması için 2 futbolcuyla görüşüleceği belirtildi. Teklif götürülen isimlerden, özel durumu olduğunu belirten Okan Derici ile ailevi sıkıntıları olduğunu bildiren Erdal Akdarı'nın cevapları bekleniyor.

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