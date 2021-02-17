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Denizlispor 3 puan için hazırlanıyor

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Yukatel Denizlispor, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışma ile maçın hazırlıklarına devam etti.


Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Yukatel Denizlispor, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışma ile maçın hazırlıklarına devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 2 grup şeklinde gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idman, bireysel çalışmalar ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışmalar ile tamamladı. Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezası bulunan Lopes ve tedavisi devam eden Özgür Çek, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

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