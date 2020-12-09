İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.