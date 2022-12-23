İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor 3 puan silme cezasına itiraz etti

A.

Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, "Verilen 3 puan silme cezasına hukuki yollardan itirazımızı yaptık” dedi.



Denizlispor yönetimi, TFF'den yapılan açıklamanın ardından harekete geçti. Kulübe verilen 3 puan silinme cezasıyla ilgili hukuki yollardan itirazın yapıldığı kamuoyuyla paylaşıldı



Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, şu sözleri kaydetti:


“Kulübümüzün 3 puanının silinmesi ilgili hukuki yollardan itirazımızı yaptık. Transfer tahtasını açtığımız taktirde puan silme cezası uygulanmayacak. Biz transfer tahtasını açacak ve kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar söylediklerimizi nasıl başardıysak yine başaracağız. Camiamızın ve taraftarlarımızın içi rahat olsun, hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Yine başaracağız, yine başaracağız, yine başaracağız”

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