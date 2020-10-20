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Denizlispor 3 puanla tanıştı

Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe deplasmanından 5-1’lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Denizlispor, 5.

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Denizlispor, 5. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek galibiyetle tanıştı.


Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor 5. haftada Gençlerbirliği'ni yenerek moral buldu. Süper Lig'in geri kalan haftasında evinde Trabzonspor ve Konyaspor'u ağırlayarak her iki maçta da 1'er puan alan Denizlispor, deplasmanda Göztepe ve Antalyaspor'a yenilerek puan kaybetti. Lig'de 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Denizlispor puanını 5'e çıkararak 16. sıraya yükseldi. Son golünü geçen sezon Gençlerbirliği'ne atan Hugo Rodallega bu sezonda ilk golünü yine Gençlerbirliği'ne atarak golle tanıştı. Yeşil Siyahlı ekibin Sırp savunma oyuncusu Neven Subotıc ise Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı attı.


Önümüzdeki hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Denizlispor, Gençlerbirliği galibiyetiyle beraber maç öncesi moral buldu.

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