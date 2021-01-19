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Denizlispor Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Yukatel Denizlispor, ara dönemde kadrosuna yeni bir oyuncu kattı. BK Hacken forması giyen Irak asıllı 29 yaşındaki Ahmed Yasin ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. 1 yılı opsiyonlu olan sözleşme 1,5 yıllık yapıldı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Irak Milli Takımı'nda da görev alan Ahmed Yasin'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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