Denizlispor Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, ara dönemde kadrosuna yeni bir oyuncu kattı. BK Hacken forması giyen Irak asıllı 29 yaşındaki Ahmed Yasin ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. 1 yılı opsiyonlu olan sözleşme 1,5 yıllık yapıldı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Irak Milli Takımı'nda da görev alan Ahmed Yasin'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.