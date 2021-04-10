Denizlispor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü

haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Denizlispor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik idmanla antrenmanı tamamladı.

Tedavisi sona eren Özgür Çek takımla birlikte çalışmalarına başlarken, sakatlığı devam eden Recep Niyaz, Hüseyin Altıntaş ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hugo Rodallega, pazartesi günü Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Denizlispor, yarın sabah saatlerinde Alanya'ya giderek son antrenmanını Alanya'da gerçekleştirecek.