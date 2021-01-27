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Denizlispor Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Y.

Denizlispor, Galatasaray forması giyen Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.


Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, transferlerine devam ediyor. Son olarak Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağlayan Denizlispor, Galatasaray forması giyen 19 yaşındaki genç forvet Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar kiraladı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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