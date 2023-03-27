İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizlispor, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde oynayacağı ilk maç olan Altınordu müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Denizlispor, Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamladı.


Öğleden sonra Manisa'ya giderek kampa gireceği otele yerleşecek olan Denizlispor, yarın Manisa'dan maçın oynanacağı İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na geçecek. Kulüp tarafından sakatlıkları bulunan Emre Sağlık ve Özer Özdemir dışında kadroda eksik bulunmadığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.