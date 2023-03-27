Denizlispor, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Denizlispor, Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Öğleden sonra Manisa'ya giderek kampa gireceği otele yerleşecek olan Denizlispor, yarın Manisa'dan maçın oynanacağı İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na geçecek. Kulüp tarafından sakatlıkları bulunan Emre Sağlık ve Özer Özdemir dışında kadroda eksik bulunmadığı bildirildi.