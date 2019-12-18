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Denizlispor - Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında yarın Altınordu ile karşılaşacak olan Denizlispor, bugün yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.


Denizlispor, Altınordu ile oynayacak olduğu Tur rövanş maçı için hazırlıklarını bugün, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde geçekleştirilen antrenmanla tamamladı. Kupa maçı kadrosunda yer alan oyuncular antrenmana katılırken, kadroda bulunmayan diğer oyuncular ise izin kullandı. Antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapma çalışması ile sona erdi. Kupa maçı öncesinde takında eksik futbolcu bulunmazken, Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Zakarya Bergdich'in durumu hastanedeki tedavisinin ardından belli olacak.


Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Bursa Bölge Hakemi olan Cihan Aydın yönetecek. Maçta yardımcı hakem olarak ise Ata Yıldırım ve Hakan Karabalcık görev yapacak.


Denizlispor - Altınordu maçında Atatürk Stadı kale arkası tribünlerinin kapalı olacağı belirtildi. Kombine biletleri ise geçersiz olacak. Bilet fiyatları ise şöyle:


Kapalı Tribün 20 TL


Maraton 10 TL

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