İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Angelo Sagal ile anlaşma sağladı

Denizlispor, kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.


Denizlispor, Afyonkarahisar'da kampta yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan transferler gerçekleştiren yeşil-siyahlı takım son olarak Meksika'nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Pachuca forması giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı. Ayrıca, futbolcu Sagal Şili Milli Takımı'nda forma giyiyor. Denizlispor Kulübü resmi imza törenini yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.