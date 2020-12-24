Denizlispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda, dün Erzurumspor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların çabukluk, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenman, dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamlandı. Denizlispor'da tedavileri devam eden Subotic, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek özel program dahilinde çalışmalarına devam ederken, tedavisi sona eren Pantilimon takımla birlikte çalışmalara başladı. Erzurumspor karşılaşmasının 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve ağrıları bulunan Cenk Gönen'in durumu ise bugün yapılacak olan kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Yeşil-siyahlılar, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.